Для любых удаленных задач есть Work2

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Process
Задача

Сделать моушен ролик для запуска рекламы

Давид На сервисе 2 года
Рейтинг: 5
16 отзывов
Веб-дизайн UI After Effect UX Motion
Process
Задача

Сделать перевод статей на английский язык

Выполняют заказы прямо сейчас 852 исполнителей
Process
Задача

Сделать моушен ролик для запуска рекламы

Давид На сервисе 2 года
Рейтинг: 5
16 отзывов
Веб-дизайн UI After Effect UX Motion
Выполняют заказы прямо сейчас 852 исполнителей

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  • Иванова Мария Николаевна On service 20220823
    Rating: 0
    1 reviews

    Заказлали создание логотипа, фирменного бланка, и полностью фирменного стиля у этого исполнителя. Нам было п Read more

    • Логотипы и брендинг
    07.12.2022
  • Мартин Шеймус Макфлай On service 20220821
    Rating: 0
    2 reviews

    Очень довольна совместной работой! Впервые заключались в ноябре 2022, затем из-за финансовых трудностей были в Read more

    • Сайт под ключ
    07.12.2022
  • Мартин Шеймус Макфлай On service 20220821
    Rating: 0
    2 reviews

    Добросовестный исполнитель, точно выполнил задание, без каких либо нареканий. Рекомендую! С таким человеком Read more

    • Дизайн сайтов и приложений
    07.12.2022

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